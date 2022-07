Robin Hood Musical im Steinbruch: Proben voll im Gange

Werbung

Die Proben für das Musical „Robin Hood“ sind bereits in vollem Gange. Am Gesang wurde mit Erwin Kiennast gefeilt, während an der Choreographie mit Florian Vana gearbeitet wurde. Aber auch hinter den Kulissen wurden eifrig Vorbereitungen durchgeführt. Es wurden mehr als 100 Kostüme angefertigt, die Licht- und Tontechnik wurde modernisiert und die Steinbruch-Bühne liebevoll für das Mittelalter adaptiert.

„Unser 26-köpfiges Ensemble arbeitet bereits auf Hochtouren und ich freue mich auf die kreative Zusammenarbeit“, sagt Produzent Martin Exel dazu. „Jetzt geht es darum, alles zu einem zufriedenstellenden Endergebnis zusammenzuführen, damit wir unserem Publikum ein unvergessliches Musical-Erlebnis bieten können.“

Die Premiere des Musicals findet am 16. Juli im Steinbruch Winzendorf statt, gespielt wird bis zum 31. Juli. Infos und Karten unter: www.musical-winzendorf.at.

