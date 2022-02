Schutzengel bei Autounfall: „Danke an die Helfer“

Glück im Unglück hatte das Maiersdorfer Ehepaar Rassner, als nach ihrem Unfall am 14. Jänner von allen Seiten rasche Hilfe kam.

Aus ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug in einer Kurve der Prosset-Schlucht von der Straße ab und im Bachbett vor einer Brücke zum Stehen. Hilfe war sofort zur Stelle, als eine Frau – wahrscheinlich eine Anrainerin – angelaufen kam und umgehend Feuerwehr und Rettung alarmierte.

Während Maria Rassner über Schmerzen im Brustkorb klagte, erschien plötzlich ein Radfahrer, der, wie sich später herausstellte, ein Unfallchirurg war und sich um die 80-jährige Frau kümmerte. Plötzlich tauchte auch noch eine Krankenschwester auf, die sofort helfend zur Hand ging. „Innerhalb kürzester Zeit trafen auch noch Notarzt und Feuerwehr ein, die sich alle um uns gekümmert haben“, erinnert sich Maria Rassner.

Für das Ehepaar ist es ein Wunder, dass so viele Helfer gerade zur rechten Zeit an der Unfallstelle waren. „Wir haben tausend Schutzengel um uns gehabt“, so die Frau weiter. „Wir möchten uns hiermit bei allen Privatpersonen und bei allen Hilfs- und Einsatzkräften für die rasche Hilfe herzlich bedanken.“

Maria und ihr 82-jähriger Ehemann Anton wurden beide ins Krankenhaus gebracht. Maria erlitt einen Brustbein- und Wirbelbruch, weitere schlimme Verletzungen blieben aber aus. Anton kam mit ein paar Schürfwunden davon.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden