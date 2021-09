Die Winnetou-Festspiele sind mit der Aufführung von „Winnetou und das Halbblut“ zu Ende gegangen. Die Begrenzung der Besucherzahl auf 500 pro Vorstellung war bei insgesamt 6.000 Besuchern in 13 Vorstellungen sehr gut ausgelastet. Intendant Martin Exel ist zufrieden: „Von einer Besucherzahl von 8.000, wie es vor Corona immer war, waren wir heuer zwar entfernt, es war aber mehr als wir uns erwartet haben und ich bin sehr zufrieden.“ Mit 3G- Kontrollen beim Eingang und einem Leitsystem zur Registrierung, wurde für Sicherheit gesorgt. „Wir wollen ja nicht, dass was passiert“, so Exel.

Für 2022 sind gleich zwei Produktionen geplant. Im August wird die spannende und actiongeladene Liebesgeschichte von „Winnetou 2“ aufgeführt. Die Regie übernimmt, wie heuer auch, Josef Carl Schützenhofer. Die zweite Produktion ist für Juli angedacht. „Wir werden das Musical ‚Robin Hood‘ spielen, wobei wir sicherlich die eine oder andere Rolle prominent besetzen werden“, sagt Exel zur NÖN. Die Musik übernimmt Komponist Erwin Kiennast, den Text Autor Fritz Schindlecker.