Wiener Neustädter Park wird nach Posse nicht umbenannt

Der Spielplatz in der Schützengasse soll mit einem riesigen Spiel- und Kletterschiff erweitert werden. Im Zuge dessen wäre geplant gewesen, den Park (bisher „Zehner-Ranch“) nach Julius von Payer, einen MilAk-Absolventen, der die „Wiener Neustadt-Insel“ entdeckte, zu benennen.

Die Namensgebung – sie wurde im Vorfeld nicht besprochen – schlägt jetzt aber hohe Wellen. Denn die Grünen hätten sich eine Frau gewünscht. „Immer wieder führen wir im Gemeinderat die Diskussion, dass endlich Frauen durch Benennungen von Straßen oder Plätzen gewürdigt werden sollen. Weder konnte sich der Gemeinderat in der Vergangenheit durchringen einen Beschluss zu fassen, für Benennungen Frauen heranzuziehen, noch hat die bunte Stadtregierung Lust, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen“, ärgert sich Grünen-Stadträtin Selina Prünster: „Niemand würde sich für die Benennung besser eignen als die Wiener Neustädter Literaturpreisträgerin Helga Pankratz. Sie ist im Zehnerviertel aufgewachsen und ihr täglicher Schulweg führte sie eben an diesem Platz vorbei. Ihr Todestag jährt sich 2024 zum zehnten Mal.“

SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger, in dessen Ressort die Namensgebungen fallen, sagt zur Causa: „Sowohl Helga Pankratz als auch Julius Payer waren Persönlichkeiten, die sich eine Namensgebung in Wr. Neustadt redlich verdient haben.“ Er stehe zu seinem Versprechen, bis zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2025 schwerpunktmäßig Frauen bei offiziellen Namensgebungen zu bevorzugen. „Was aber nicht heißt, dass nicht ab und zu auch Männer zum Zug kommen werden“, so Spenger.

ÖVP-Klubobmann Matthias Zauner bereitet der Diskussion – zumindest vorläufig – ein Ende: „Fakt ist, dass zwei verschiedene Vorschläge am Tisch liegen: Auf der einen Seite die Benennung nach Julius Payer, dem Entdecker der Wiener-Neustadt-Insel, auf der anderen Seite nach Helga Pankratz. Von uns wird die Benennung nach Julius Payer favorisiert, weil diese Benennung gut zum geplanten Spielplatz mit dem Spielschiff passt und dafür vorgesehen ist. Da es hier zwei Vorschläge gibt und es drängendere Themen gibt, sehen wir von einer Benennung ab.“