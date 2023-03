Matzendorf-Hölles: „Mei Gschäftl“ und Drogerie Steiner schließen

Derzeit schaffen es viele Kleinunternehmen nicht mehr die steigenden Energiepreise und allgemeinen Kosten zu erwirtschaften. Die Folge ist ein Geschäftesterben. Das beste Beispiel dafür ereignet sich in den kommenden Wochen in der Gemeinde Matzendorf-Hölles. Dort muss nach nur einem Jahr der Selbstbedienungsladen „Mei Gschäftl“ und nach sechs Jahren die Drogerie Steiner zusperren.

„Alles wird teurer“, sagt Mei Gschäftl-Inhaberin Barbara Lottermoser betroffen. „Aufgrund der aktuellen Lage von Energie- und Lebensmittelpreisen, werden wir das Geschäft vorübergehend schließen.“ Nicht nur der Strompreis sei bereits dreimal erhöht worden, auch die Lebensmittelpreise würden ständig teurer werden.

Barbara und Bernhard Lottermoser in ihrem Geschäft. Foto: zVg

Um genug Ertrag zu machen, müssten Barbara und Bernhard Lottermoser selbst die Preise massiv erhöhen. „Da hilft auch nicht das von handgemachte Naturprodukt aus der Region, wenn die Preise im Vergleich unrealistisch teuer werden“, ist sich Lottermoser sicher. Am Umsatz und der Kundenfrequenz liegt das Problem nicht, sondern nur daran, dass ein positiver Ertrag derzeit nicht realisierbar ist. Wie die Inhaberin erklärt, ist die Schließung ab 7. März aber nur vorübergehend. Sie hofft, dass sich die Lage bald bessert und „Mei Gschäftl“ für die Kunden wieder geöffnet sein kann.

„Der Standort ist schwierig“

Die „Drogerie & Kräuterpädagogik Roswitha Steiner“ schließt ihr Geschäft im Gemeindezentrum mit Ende Mai. Inhaberin Roswitha Steiner führt eine schlechte wirtschaftliche Lage als Schließungsgrund an. „Der Standort im Gemeindezentrum ist schwierig“, meint sie. Doch auch die Corona-Jahre und die steigende Inflation hätten der Drogerie stark zugesetzt.

Mit der Eröffnung 2017 hatte sie sich mit dem Geschäft einen Traum erfüllt. Neben Drogerieartikel wurden dort auch Beratertage, Workshops und Vorträge angeboten. Ihre Stammkunden seien wegen der Schließung traurig, wie Steiner erzählt. Doch es gibt neben der schlechten Nachricht auch noch eine Gute: „Ich beginne nach der Schließung in Leobersdorf in der Drogerie Liebenswert (Passage)“, so Steiner.

Dort darf sie ihr Konzept weiterführen und Workshops und einiges mehr anbieten. Am 18. März von 14 bis 18 Uhr und am 19. März von 10 bis 16 Uhr findet ein Edel-Trödel Markt statt, wo teilweise Geschäftseinrichtung, Dekoration, Büroartikel, Bücher usw. verkauft werden.

ÖVP-Bürgermeister Johann Grund zeigt sich betroffen von den Geschäftsschließungen: „Mir tut es wirklich leid um jedes Geschäft, dass zusperrt.“

