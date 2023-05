Neue Geschäfte für die Wiener Neustädter Innenstadt

Zwei neue Geschäfte bereichern die Innenstadt: In der Wiener Straße eröffnete gegenüber der Buchhandlung Thiel das Geschäft „Wiener Altwaren“ mit An- und Verkauf von Gold, Schmuck und anderen Wertgegenständen. In nächster Zeit aufsperren wird in der Fußgängerzone Herzog-Leopold-Straße der „Shayan Markt“, der in Zukunft iranische Spezialitäten anbieten wird. Endgültig geschlossen hat hingegen die Delka-Filiale in der Fußgängerzone Neunkirchner Straße.

