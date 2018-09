Der nova city Wirtschaftspark Wiener Neustadt gehört zu den größten und feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund trafen sich rund 350 Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zur Jubiläumsgala.

An der Spitze Bundesministerin Margarete Schramböck, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav, ecoplus Aufsichtsratsvorsitzender KO LAbg. Bgm. Klaus Schneeberger sowie die ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki und Jochen Danninger.

v.l.: ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki, Margit Bollenberger (Bollenberger & Bollenberger), Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav, LAbg. Franz Rennhofer, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Alfred Zens (MedAustron), Bundesministerin Margarete Schramböck, KO LAbg. Reinhard Hundsmüller, ecoplus Aufsichtsratsvorsitzender KO LAbg. Bgm. Klaus Schneeberger, Josef Wiesler (Fachhochschule Wiener Neustadt), Abgeordneter zum Nationalrat Bgm. Johann Rädler, Andreas Wurth (Wurth Essenzenfabrik GmbH), ecoplus kaufmännischer Geschäftsführer Jochen Danninger, LAbg. Franz Dinhobl - Copyright Martin Hörmandinger | Martin Hörmandinger

Bei der Feier wurden nicht nur an die vergangenen drei Jahrzehnte erinnert, sondern man warf auch einen Blick in die Zukunft: „Der nova city Wirtschaftspark Wiener Neustadt hat sich in den letzten Jahren zum Wirtschafts- und Forschungs-Hotspot der Region entwickelt und die Weichen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung sind gestellt.“