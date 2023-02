Wr. Neustädter Innenstadt: Prämie für Geschäftseröffnung

Die Innenstadt steckt in einer Krise: Rund 40 Geschäfte stehen derzeit in den Fußgängerzonen, am Hauptplatz sowie den Seitengassen leer, wie ein Lokalaugenschein der NÖN ergab. „Die Corona-Krise hat tiefe Spuren hinterlassen, deswegen werden wir jetzt wieder verstärkt einige Maßnahmen in der Innenstadt setzen“, kündigt ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger im Gespräch mit der NÖN an.

Schon in der Gemeinderatssitzung am Montag wird von der Stadtregierung deswegen ein Förderungsmodell beschlossen: Für eine Geschäftseröffnung in der Innenstadt bzw. einen Umzug gibt es in Zukunft Geld. 5.000, 10.000 oder 15.000 Euro werden ausgeschüttet, abhängig von der Investionssumme und der Unternehmensgröße. Außerordentliche „Ankermieter“ (große Handelsketten, die weit über diese Grenzen hinaus investieren, etc.) haben die Möglichkeit, weiterführende Gespräche mit der Stadt über Wirtschaftsförderungen zu führen. Der Fördertopf ist heuer mit 150.000 Euro gefüllt. „Mit dem Modell wollen wir die Geschäftsleute fördern, nicht die Vermieter“, so das Stadtoberhaupt.

Eines der vielen leerstehenden Geschäfte, hier Ecke Wiener Straße/Rosengasse. Foto: Schranz

Anspruchsberechtigt sind Unternehmen, die sich 2023 in der Kernzone der Innenstadt neu ansiedeln oder einen bereits bestehenden Standort innerhalb dieser Zone verlegen. Anträge für diese Förderungen sind bei der Stadt Wiener Neustadt bis spätestens 31. März 2024 einzubringen, die Formulare gibt es auf der Homepage der Stadt. Die Kernzone der Innenstadt umfasst den Bereich innerhalb von Eyersperg-, Babenberg-, Baumkirchner- und Porsche-Ring sowie Bahngasse und Grazer Straße.

