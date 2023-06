AMS-Experte präsentierte Buch zur Zukunft der Arbeit in Wr. Neustadt

Rund um den Fachkräftemangel und die Zukunft der Arbeit drehte sich der Arbeitgeber-Dialog, zu dem die Bezirkstellenleiterin der Wirtschaftskammer Andrea List-Margreiter eingeladen hatte.

In der neuen Raiffeisen-Zentrale am Zehnergürtel lauschten u.a. die beiden Raika-Direktoren Manfred Dopler und Gerhard Gabriel den Ausführungen von Georg Grund-Groiss, langjähriger AMS-Chef in Wiener Neustadt und aktuell in Gänserndorf, der mit NÖN-Redakteur Philipp Hacker-Walton das gemeinsame Buch „Wenn New Work auf No Work trifft“ (Braumüller Verlag) präsentierte.

Unter den zahlreichen Gästen: Michaela Sachs (Essity), Mevlüt Kücükyasar (AMS), Baumeister Johannes Dinhobl, Stephan Pichler-Holzer, Anita Stadtherr, Bibiana Karner und Andreas Poropatits.