„Dorfküche“ mit Kegelbahn in Gutenstein eröffnet

Der Kegelwirt neben dem Gemeindeamt – bis Dezember das „Café Nelly“ – hat wieder geöffnet: Die gemeinnützige Genossenschaft „Dorfschmiede“ führt den Betrieb künftig als „Dorfküche“ – inklusive Kegelbahnen.

Unter dem Motto „Simpel, aber gut“ soll in den kommenden Monaten gemeinsam mit den Gästen das Speisenangebot entstehen – mit einem Fokus auf regionale Zutaten.

„Da muss das Fleisch nicht zuerst einmal um die Welt fahren, bis es bei uns in der Küche ist“

Michael Kreuzer

Überhaupt wird Wert auf Regionalität und Nachhaltigkeit gelegt, wie Theresa Mai, die mit Bürgermeister Michael Kreuzer („Gut für Gutenstein“) den Vorstand der Genossenschaft bildet, sagt: „Wir verzichten bewusst auf einen Einkauf bei großen Konzernen, damit das Geld in der Region bleibt.“ Die Gemüsegärtnerei „verwurzelt“ versorgt die „Dorfküche“ mit Gemüse direkt aus Gutenstein. Auf der Getränkekarte finden sich Biere von kleinen Brauereien aus der Region, etwa von „Poidl Bräu“ in Pottenstein oder von der Privatbrauerei „Zeiserl“ in Ramplach. Ein besonderes Arrangement gibt es in punkto Fleisch, wie Ortschef Kreuzer im Gespräch mit der NÖN schildert: Mit der Fleischerei Rhabek in Puchberg ist vereinbart, dass die Fleisch-Lieferungen mit Vieh-Käufen in der Gemeinde gegengerechnet werden. „Da muss das Fleisch nicht zuerst einmal um die Welt fahren, bis es bei uns in der Küche ist“, so Kreuzer. Der Ortschef ist froh, dass nun wieder ein Wirtshaus im Ort geöffnet hat: „Die sozialen Kontakte sind für uns alle sehr wichtig“, sagt Kreuzer.

Die „Dorfküche“ ist Donnerstag bis Dienstag (Mittwoch Ruhetag) von 10 bis 23 Uhr geöffnet. Reservierungen für Tische und für die Kegelbahn unter 02634/20036.

