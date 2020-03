Das Datum „Freitag der 13“ verhieß schon nichts Gutes für die Veranstaltung am Freitagabend. Es hätte ein vergnüglicher Abend mit Isabella Woldrichs „Männerschnupfen“ werden sollen. Der Saal war mit 180 verkauften Karten ausverkauft. Wie so viele Veranstaltungen fiel auch diese dem Coronavirus zum Opfer.

Die Wirtshausbühne ist das wirtschaftliche Standbein des Restaurants Bernhart in Schwarzenbach und bringt rund 70 Prozent des Umsatzes. Doch was es jetzt erlebt, bringt das Geschäft beinahe zum Erliegen. Besitzer Jürgen Bernhart: „Das Kabarett vergangene Woche haben wir schon absagen müssen, weil so viele storniert haben, weil sie schon die Panik gehabt haben wegen dem Coronavirus. Und die nächste Woche hätten wir auch Kabarett, das ist natürlich auch abgesagt. Ich weiß nicht, wie weit das noch so geht. Wir hoffen, dass wir am 18. April, da haben wir den Bernhard Fibich, dass bis dahin wieder Normalität einkehrt.“

Bis dahin gilt es, Unmengen an Stornierungen, Umbuchungen und Geld-Rücküberweisungen abzuwickeln.

Doch damit nicht genug, bricht auch das andere Geschäft fast vollständig ein: „Dann ist das nächste, wir hätten am Sonntag eine Geburtstagsfeier gehabt, die wurde abgesagt, die Kegelbahn abgesagt, ebenso die Pensionistenrunden.

Man muss schauen, wie man über die Runden kommt, denn die Fixkosten rennen weiter.“

Doch er befürchtet, dass die Maßnahmen noch rigoroser werden, und er hofft nur, „dass das jetzt so schnell wie möglich vorbeigeht.“