Treffen mit der Wissenschaft an der Polytechnischen Schule in Neustadt

Dabei finden Workshops zu einer Vielfalt an Themen von Sport und Gesundheit bis hin zu Geschichte und Politik statt – so auch in der Polytechnischen Schule Wiener Neustadt. Ziel ist es, das Vertrauen in die und das Interesse an der Wissenschaft sowie der Demokratie zu stärken. 55 Online-Workshops zu den Themen Sport und Ernährung, Geschichte, Tiere und Pflanzen, (Kommunikations-)Technologien und Digitalisierung finden statt – 22 Referentinnen und Referenten sind beteiligt, darunter auch Wissenschaftsbotschafterinnen und -botschafter.

Bundesminister Martin Polaschek stattete der Schule gemeinsam mit Bürgermeister Klaus Schneeberger (beide ÖVP) anlässlich dessen einen Besuch statt. „Mein Ziel ist es, das Vertrauen in unsere Demokratie, die Wissenschaft und Forschung zu stärken. Dazu habe ich ein 10-Punkte-Programm präsentiert, das nun laufend umgesetzt wird. Im Rahmen der PTS-Wissenschaftswoche ermöglichen wir Schülerinnen und Schülern polytechnischer Schulen eine intensive Woche voller spannender Workshops. Dabei bekommen sie die Möglichkeit, Wissenschaft und Forschung hautnah zu erleben. Durch die Initiative führen wir die Jugendlichen an die Themen Wissenschaft und Forschung heran und nutzen ihre Schulzeit, um ihre Begeisterung für die Wissenschaft weiter zu wecken und nachhaltig zu stärken“, so Minister Polaschek.

Bürgermeister Klaus Schneeberger: "Die Polytechnische Schule ist ein wichtiger Teil der Bildungslandschaft in Wiener Neustadt, bietet optimale Vorbereitung auf die weitere Ausbildung und orientiert sich an den individuellen Stärken der Jugendlichen. Veranstaltungen wie die Wissenschaftswoche tragen dazu bei, das Interesse für die Bereiche Wissenschaft und Forschung bei den Jugendlichen zu wecken und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass diese für eine innovative Weiterentwicklung der Gesellschaft unerlässlich sind. Ich bedanke mich daher bei Bundesminister Polaschek für die Initiative und wünsche den Schülerinnen und Schülern viel Freude bei den zahlreichen Workshops."