Der Erfolgslauf der vergangenen Jahre konnte von Richard Stickler, Konditormeister aus Steinabrückl, und Florian Mückstein, Firmenchef von Gautier-Mückstein, auch beim „World Spirits Award 2021“ fortgesetzt werden: Der Marzipancremelikör wurde „Spirit of the Year“ und erhielt den „World Spirit Award 2021“, der CocoLat Orange Likör wurde ebenfalls als „Spirit of the Year“ ausgezeichnet. Als Sahnehäubchen oben drauf wurde die Firma Gautier Mückstein & Ellinger als „Distillery of the Year 2021“ prämiert. Dazu gab‘s noch für jeweils drei Liköre Doppel-Gold bzw. Gold sowie für zwei Liköre Silber.

Konditormeister Richard Stickler ist seit sieben Jahren Produktionsleiter und Produktentwickler der Firma Gautier Mückstein & Ellinger in Wien. Der traditionsreiche Familienbetrieb ist laut eigenen Angaben der erste Spirituosenhersteller Österreichs, der klimaneutral produziert. Florian Mückstein führt die Firma in dritter Generation.