Arbeiten am Ufer der Piesting haben in der Vorwoche begonnen, 90 Pappeln werden entfernt, um den Hochwasserschutz aufrechtzuerhalten.

Den Pappeln entlang der Piesting geht es an den Kragen: Rund 90 Stück werden derzeit gefällt – in der Bevölkerung ist die Aufregung dementsprechend groß. „Ein Wahnsinn was hier passiert, eine Schande für den Ort“, ärgerte sich etwa ein Bürger bei der NÖN, während er am Handy Fotos von zerstückelten Bäumen zeigte.

Den Fällungen war eine lange Vorgeschichte samt Rechtsstreit vorausgegangen. Denn die SPÖ sah Gefahr in Verzug:

Etwa durch herabfallende Äste, zudem sei der Hochwasserschutz für die angrenzenden Anrainer durch die Wurzeln der Bäume in Gefahr. ÖVP-Bürgermeister Gustav Glöckler war anderer Meinung, sammelte 600 Unterschriften für den Erhalt der Bäume und zog sogar bis vor den Landesgerichtshof. Der entschied aber gegen die Pappeln.

"Da tut einem das Herz weh"

Die Folge: Von der Schulgasse bis zur Tirolerbachstraße werden die Bäume derzeit gefällt, auch die Wurzelstöcke sollen wegkommen. „Da tut einem das Herz weh. Das Ortsbild von Wöllersdorf wird zerstört“, sagt ÖVP-Bürgermeister Gustav Glöckler angesichts der Baumfällungen. Er betont, dass die Gemeindearbeiter immer auf die Pappeln geschaut und diese gepflegt hätten. „Die Bäume waren gesund, es war keine Gefahr im Verzug“, so der Ortschef.

SPÖ-Obmann Christian Grabenwöger: „Wir haben im Bezug auf die Pappeln die Initiative ergriffen, weil sich besorgte Bürger bei uns gemeldet haben.“ Was ihn stört: Anfeindungen aus der Bevölkerung, etwa gegen jenen ehemaligen SPÖ-Gemeinderat, der den Fall ins Rollen brachte. „Das grenzt an Volkshetzte“, ärgert sich Grabenwöger. Die SPÖ will deswegen in den nächsten Tagen Info-Schreiben zur Causa Pappeln an die Bürger schicken, um ihre Sicht der Dinge nochmal darzulegen. Grabenwöger: „Wir sind sicher keine Baummörder, im Gegenteil, wir lieben Bäume.“