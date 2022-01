Gerichtsverfahren: Betrunkener drohte mit Elektroschocker

Ein 59-jähriger Wöllersdorfer muss sich derzeit wegen gefährlicher Drohung vor Gericht verantworten. Er soll am 1. November ein Ehepaar auf einem BILLA-Parkplatz in Mödling bedroht haben, indem er mehrfach mit dem Elektroschocker in die Nähe des Gesichts des Mannes kam. Erschwerend kommt dazu, dass es ein aufrechtes Waffenverbot für den 59-jährigen gibt.

Der Angeklagte zum Richter: „Das stimmt nicht ganz, ich war 100 Meter von den beiden entfernt.“ Das Waffenverbot besteht seit 2002, aber „ich wurde 2016 ausgeraubt und seit damals habe ich den Elektroschocker zu meinem Schutz.“ Er habe das Gerät nie verwendet, nur ab und zu mitgeführt.

Am Parkplatz in Mödling habe er eine Frau angesprochen, ob das Geschäft noch offen sei. Dann sei schon ihr Mann dazugekommen und habe ihn beschimpft und bedroht. „Ich hatte Angst und ging weg. Er schrie mir nach, ich soll herkommen, er will mir eine reinhauen.“ Das Elektroschock-Gerät habe er erst nach 100 Metern kurz betätigt. Und er gab zu, zuvor „fünf oder sechs Bier“ getrunken zu haben.

„Er wollte, dass wir Angst haben!“

Ganz anders schilderte das Ehepaar die Situation. Während der Mann zwei Einkaufssackerl aus dem Kofferraum nahm, wollte seine Frau Zigaretten vom Automaten holen. Die Zeugin, 41: „Der Herr fragte, wo der BILLA ist. Ich sagte, es ist Feiertag, alles hat zu.“ Sie habe gleich bemerkt, dass er betrunken war.

Der Ehemann, 49, erzählte, dass der Angeklagte fragte, woher er die Einkäufe habe. Als er wegging, sei ihm der Mann gefolgt. Als die Gattin wieder neben ihrem Mann stand, zog der Angeklagte den Elektroschocker und hielt ihn dem Mann knapp vor das Gesicht. Das Opfer hatte „Angst, dass er das Gerät auslöst, das hat er auch gemacht, mich dabei aber nicht berührt.“ Seine Frau ergänzte: „Er wollte, dass wir Angst haben!“

Da das Ehepaar zwei Zeugen für den Vorfall nennen konnte, wurde die Verhandlung vertagt, um diese vorzuladen.