Großes Interesse an Ausstellung zu Burg Starhemberg und Höhlturm

Der Festsaal in Wöllersdorf diente vergangenen Samstag und Sonntag als Austragungsort der vierten und letzten Starhemberg Ausstellung des Vereins „Freunde der Burgruine Starhemberg“. So wie schon bei den vergangenen drei Austellungen, die in Piesting, Waldegg und Wr. Neustadt stattfanden, war das Programm auf den Standort angepasst. Zusätzlich zu der Burgruine Starhemberg wurde über den Wöllersdorfer Höhlturm informiert.

Neben klassischen aber durchaus besonderen Abbildungen, gab es dafür eine Diashow, einen Film und als Highlight für Alt und Jung VR Brillen, durch die man Zugang zu derzeit gesperrten Orten der Burgruine Starhemberg bekam. Die Bilder und Pläne, die ausgestellt wurden, stellten vor allem Privatpersonen zu Verfügung, besonders viele wurden von Friedrich Hönigsperger und Manfred Mannsberger bereit gestellt. Doch auch Abbildungen der Nationalbibliothek sowie der niederösterreichischen Landesbibliothek waren dabei.

Für die Kinder gab es an beiden Tagen ein besonderes Programm. Samstags wanderten Interessierte mit dem Sagenerzähler Rudolf Fleischmann zu dem Höhlenturm, am Sonntag wurden die jungen Besucher von Ritter und Burgfräulein unterhalten.

Ziel der vier Ausstellungen war laut Obmann Werner Sulzgruber über die Burgruine zu informieren sowie neue Mitglieder für den Verein zu gewinnen. Auch einige Vorhaben hat der Verein für die Zukunft. So soll Infomaterial nach und nach digitalisiert und somit online für alle zugänglich gemacht werden und schon bald Führungen rund um den Burgberg stattfinden.

