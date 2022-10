Rauchende Colts in der „No Name City“

Darauf hatten viele Cowboyfans gewartet: Im März 2001 wurde die „No Name City“ eröffnet, rund 100 Millionen Schilling wurden damals in das 130.000 m² große Areal investiert. Herzstück der Westernstadt war ein imposanter Saloon, dazu gab es jede Menge Geschäfte und Restaurants, außerdem gab es täglich Shows mit jeder Menge Action. In den ersten Jahren funktionierte das Konzept auch, allerdings kam es schon bald zu einem Eigentümerwechsel, die Westernstadt wurde in „Pullman City“ umbenannt.

Endgültig geschlossen wurde die Westernstadt im Jahr 2008, das Gelände ist in Privatbesitz und wird unter anderem für Filmdrehs vermietet.

