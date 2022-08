Wr. Neustadt: 126 Wohnungen kommen

Werbung

Das Flugfeld bekommt Zuwachs – und das nicht zu knapp. 126 Wohnungen werden in den nächsten Monaten auf einem bisher freien Grundstück in der Fliegergasse – ehemals Eisenwaren Schmalzl – entstehen.

Naturgemäß hält sich die Freude bei den Anrainern – vorwiegend Einfamilienhäuser – in Grenzen. Sie befürchten mehr Verkehr und (trotz geplanter Parkplätze auf dem Gelände) Parkplatznot in der Gasse.

Errichtet werden die frei finanzierten Wohnungen von einem privaten Immobilienunternehmen. Zwar gibt es in Wiener Neustadt seit dem Jahr 2019 eine Bausperre, um großvolumige Wohnbauten zu verhindern, allerdings gibt es die Möglichkeit, Projekte in Einzelfällen von einem Fachbeirat der Stadt genehmigen zu lassen. Und genau das ist in dem Fall passiert, wie es seitens des Magistrats auf NÖN-Anfrage heißt. Das Projekt sei positiv beurteilt worden, unter anderem, weil es aufgrund der Kleingliedrigkeit ins Ortsbild passe, dazu gäbe es genügend Fahrradabstellplätze und Parkplätze. Im Juni wurde die Baugenehmigung erteilt.

Gefühlt keine Bausperre

