Feuer in Wiener Neustädter Wohnung: Person gerettet

Wohnungsbrand am Freitagabend in der Wiener Neustädter Raugasse: Aus bislang unbekannter Ursache entstand ein Brand in einer Wohnung im 2. Stock. Eine Person wurde vom ersten Atemschitztrupp der Feuerwehr im Wohnzimmer ansprechbar, aber schwer durch dem Brandrauch beeinträchtigt, vorgefunden und sofort ins Freie gebracht. Dort wurde der Mann mit Sauerstoff durch das eingetroffene Rote Kreuz versorgt. Mehr Infos folgen.

