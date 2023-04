Brand in Wiener Neustädter Wohnung: Mann von Einsatzkräften gerettet

Wohnungsbrand am Freitagabend in der Wiener Neustädter Raugasse: Aus bislang unbekannter Ursache entstand ein Brand in einer Wohnung im 2. Stock. Ein Mann wurde vom ersten Atemschutztrupp der Feuerwehr im Wohnzimmer gefunden und war ansprechbar, aber schwer durch dem Brandrauch beeinträchtigt. Er wurde sofort ins Freie gebracht. Dort wurde der Mann mit Sauerstoff durch das eingetroffene Rote Kreuz versorgt. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert, weitere Personen wurden nicht verletzt.

Die übrigen Wohnungen wurden kontrolliert und die dort befindlichen Personen wurden ins Freie gebracht, wo sie vom Roten Kreuz versorgt wurden. Der Atemschutztrupp drang mit einem Rohr in die Brandwohnung vor. "Die große Hitze machte einen Innenangriff schwierig, aber unsere ehrenamtlichen Feuerwehrmitglieder sind bestens geschult und haben solche Einsätze schon öfter gemeistert", zeigt sich Einsatzleiter Branddirektor Christian Pfeiffer stolz auf "seine" Feuerwehrmitglieder.

Foto: Presse FF WRN

Ein weiterer Trupp kontrollierte die übrige Wohnung und weitere Kräfte der Feuerwehr blieben in Bereitschaft. Der Dachboden wurde ebenfalls kontrolliert. Bereits um 19:15 Uhr konnte "Brand aus" gegeben werden. "Die Schlagkraft unserer Hausbereitschaft hat wieder Leben gerettet. Das ist dem Standort durchaus geschuldet, zumal wir mitten in der Stadt auch etwas wie ein Anlauf- und Treffpunkt für unsere Kameradinnen und Kameraden sind. Unsere Nachtbereitschaft mit ehrenamtlichen Kräften ist als Speerspitze für alle Einsätze eine immens wichtige Einrichtung für die Stadt. Auch die Nachalarmierung hat perfekt funktioniert", erklärt Pfeiffer.

Die Polizei unterstützte bei der Sicherung der Einsatzstelle. Ein Brandursachenermittler der Polizei hat mit den Nachforschungen zur Brandursache begonnen. Im Einsatz standen knapp 30 Feuerwehrmitglieder mit acht Fahrzeugen, das Rote Kreuz mit Bezirkseinsatzleiter und drei Rettungsfahrzeugen sowie die Polizei mit drei Fahrzeugen.

Karwoche fordernd für Freiwillige Feuerwehr

Parallel zu diesem Einsatz sind immer noch Kräfte der Feuerwehr Wiener Neustadt mit dem Telelader und einem Großtanklöschfahrzeug zur Unterstützung in Theresienfeld im Einsatz, wo gestern auch aus der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt einige Kräfte im Einsatz standen. Kurz nach dem Einrücken wurde die Feuerwehr Wiener Neustadt auch zu einem Wassergebrechen in die Badenerstraße gerufen. "So ruhig wie es in den letzten Wochen auch war, so fordernd ist die Karwoche", so Pfeiffer.

