Bezirk Wiener Neustadt: Vier Tage Arbeit, drei Tage Pause

Der Begriff „Work-Life-Balance“ wird in der Arbeitswelt immer wichtiger. Gemeint ist damit, dass man abseits seines Jobs auch noch genug Zeit für sein Privatleben hat. Viele Firmen probieren deshalb ein neues Arbeitsmodell – und zwar die Vier-Tage-Woche. Einer der Vorreiter ist dabei die Metalltechnik-Firma Benda aus Wiener Neustadt.

Seit 1. Jänner arbeitet man hier von Montag bis Donnerstag, von 6 bis 15.15 Uhr. Am Freitag ist geschlossen. „Es werden 55 Minuten länger pro Tag gearbeitet, als Belohnung gibt es dafür aber jede Woche ein Drei-Tage-Wochenende“, erklärt die Firma der NÖN auf Anfrage. Derzeit beschäftigt die Firma 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Den Schritt in die Vier-Tage-Woche habe man bis dato nicht bereut, ganz im Gegenteil. Man würde auch anderen Betrieben raten, dieses Arbeitszeitmodell einzuführen.

Ähnlich positiv sieht man das bei der Firma Weinzetl. Seit Anfang Juni hat man hier auf die Vier-Tage-Woche umgestellt – und das bei vollem Lohnausgleich. Am Standort in der Neunkirchner Straße sind aktuell rund 70 Mitarbeiter beschäftigt, dazu kommen 130 in der Produktion – ihre Arbeitszeiten werden nicht verändert.

In der Krumbacher Firma von Siegfried Wedl – hier werden Fenster, Türen und Sonnenschutz verkauft – gibt es einen Mitarbeiter, der nur vier Tage in der Woche arbeitet. „Eine Vier-Tage-Woche mit Stundenreduktion wäre für uns aber nicht möglich, da die Fachkräfte fehlen und wir im Saisongeschäft sind“, erklärt der Unternehmer. Grundsätzlich würde sich das Modell aber auch in seinem Betrieb umsetzen lassen. „Ich stehe dem auch positiv gegenüber und meine Mitarbeiter ebenso“, so Wedl, der auch betont, dass es gewisse Anreize für die Firmen geben müsste, damit diese eine Vier-Tage-Woche umsetzen können.

Ein Pilotprojekt startete man in der Bad Erlacher Firma List GC. Hier arbeiten Kolleginnen und Kollegen der Produktion in einem Kurz-/Lang-Modell. Sprich, in einer Woche werden fünf Tage, in der darauffolgenden vier Tage gearbeitet. „Nach Ablauf dieser Phase wird das Projekt evaluiert und bewertet, ob eine Vier-Tage-Woche in den Regelbetrieb übergeht“, heißt es seitens der Firma. Umsetzbar sollte das Arbeitsmodell theoretisch aber auf jeden Fall sein.

Auf Anliegen der Mitarbeiter eingehen

Der Wunsch nach einer Vier-Tage-Woche sei unter den Mitarbeitern, aber auch Bewerbern immer wieder da. „Wir haben intern eine ‚New Work‘-Initiative ins Leben gerufen, die sich mit Themen wie eben einer Vier-Tage-Woche beschäftigt und eine mögliche Umsetzung bei List GC evaluiert. Aus dieser Initiative ist beispielsweise auch die Einführung eines Zwei-Tage-Home-Office und eines Shared-Desk-Programms entstanden“, so die Firma.

Vier-Tage-Woche als Anreiz für neue Mitarbeiter

Noch kein Thema ist das Arbeitsmodell der Vier-Tage-Woche bei der Firma Diamond Aircraft in Wiener Neustadt. Laut dem Betriebsrat der Angestellten Günther Weinhart könnte es in Zukunft aber zu einem werden. „Uns fehlen die Arbeitskräfte. Und irgendwann muss man sich dann überlegen, welche Zuckerl man bieten kann, um qualifiziertes Personal zu bekommen“, meint er im Gespräch mit der NÖN. Die Umsetzung der Vier-Tage-Woche sei theoretisch möglich, „in manchen Abteilungen wäre es vom Zeitmanagement her aber schwer umsetzbar“.

