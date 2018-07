Künstler Laskowski zeigte Kindern in seiner „Bildnerischen Werkstatt“, was genau die Kunstform „Book-Art“ auszeichnet.

„Was ist eigentlich ein Buch oder was kann ein Buch sein?“ und „Was unterscheidet ein Buch von einer Malerei oder einer Skulptur?“ - Diese und andere Fragen stellten sich vergangene Woche fünf Schüler bei einem Workshop mit Künstler Wojciech Laskowski. Der gebürtige Pole, der viele Jahre in Dänemark gelebt und nun in Wiener Neustadt ein neues Zuhause gefunden hat, gab den Kindern zwischen 10 und 13 Jahren einen Einblick in die Kunstform „Book-Art“.

