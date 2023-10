Schüler der VS Krumbach erforschten Lieferketten und fairen Handel

Rund 8,5 kg Schokolade werden pro Kopf in Österreich jedes Jahr konsumiert. Doch wie steht es um die Herstellung dieser bittersüßen Nascherei? In spielerischer Form wurden die Hintergründe erforscht. Südwind-Referentin Ulrike Dziurzynski ging mit den Kindern der 1. und 2. Klasse wichtigen Fragen auf den Grund: Wie schaut eine Rohkakaobohne aus und was ist Kakaobutter? Wie wird Schokolade erzeugt und wer verdient dabei am meisten?

Laut einer Studie der Universität Chicago aus 2020 müssen alleine in der Elfenbeinküste und Ghana immer noch etwa 1,5 Millionen Kinder unter besonders ausbeuterischen Bedingungen arbeiten. Beide Länder sind zusammen für 60 Prozent der globalen Kakaoproduktion verantwortlich und beliefern auch in Österreich namhafte Marken. Mit allen Sinnen, unter anderem durch die Herstellung einer eigenen Schokopraline, waren die Kinder gemeinsam „der Schokolade auf der Spur“. „Interaktiv konnten so auch schon die jüngsten verstehen, dass es nicht egal ist welche Produkte wir kaufen und konsumieren“, heißt es seitens Südwind.

Bürgermeister Christian Stacherl und Direktorin Elke Mayer-Rudolf gemeinsam mit den Pädagoginnen und den Schülern Foto: zVg

Zeitgleich stellten sich die 3. und 4. Klassen, gemeinsam mit Südwind-Referentin Sarah Macheiner die Frage, was Bälle und Sportartikel mit Fairness zu tun haben. In spielerischer Form wurden die Hintergründe der Fußbälle erforscht - und der Zusammenhang günstiger Sportartikel in Europa mit den Lebens- und Arbeitsbedingungen in Pakistan, Bangladesch, Indien oder China. Lange Arbeitsstunden, ungerechte Entlohnung und der Einsatz von gefährlichen Stoffen und Pestiziden sind nur wenige der äußerst beschwerlichen Umstände bei der Produktion von Fußbällen und Sportkleidung. Auch im Sportbereich produzieren leider immer noch viele Kinder die Bälle, anstatt mit ihnen zu spielen.