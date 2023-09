Von Rittern und Affen in den Wiener Neustädter Kasematten

Eröffnet wurde das Festival am letzten Mittwoch mit „Orlando Trip“ vor vollem Haus. Das filmische Musiktheater über die mythische Figur Orlando rückte das Thema „Verwandlung“ auch gleich in den Mittelpunkt. Das Stück wurde von Hausherrin Anna Maria Krassnigg und Christian Mair umgesetzt. Von ihm stammt die Live-Musik, sie übernahm den Part der Erzählerin und den Gesang, beides größtenteils in englischer Sprache. In zwölf Songs, untermalt mit stimmigen Bildern und Videos aus dem Mittelmeerraum, wird, in Anlehnung an Texte von Virginia Woolf und Lodovico Ariosto, die Geschichte des Orlando erzählt, einem Ritter, der sich auf mystische Weise über Nacht in eine Frau verwandelt.

Am Samstag machte dann Aleksandar Acev mit „Lucy was not long ago“ in den Kasematten zum ersten Mal Station. Er bescherte den Zuschauern eine wirklich erheiternde Vorlesung über Anatomie und Körpersprache, die viel Wissenswertes über den Skelettaufbau und die Entstehung des aufrechten Ganges, dank „Lucy, der Uräffin“, vermittelte.

Der sympathische Körperkünstler Acev lief, schlappte, watschelte und stolzierte in einer Fülle von verschiedenen Gangarten über die Bühne und erklärte auch, wie sich die aufrechte Körperhaltung auf Blickführung und Gestik ausgewirkt haben. Ein Abend, an dem man viel lernte ohne es zu merken. Der zweite Auftritt von Aleksandar Acev findet am 14. September statt.

Alle Infos zum Festival und alle Termine: www.wortwiege.at