Rund 60 Oldtimer waren am Sonntag in der Innenstadt unterwegs und umrundeten dabei den Hauptplatz.

Im Zuge der Landesausstellung machten am Sonntagnachmittag rund 60 Starter des „Classic Grand Prix Baden“ am Hauptplatz halt. Dabei galt es, bei einer Runde um den Hauptplatz so nahe wie möglich an 45 Sekunden heranzukommen.

Veranstaltet wurde der Charity-Event vom Lions Club Baden Helenental, im Anschluss fuhren die Oldtimer noch durch die Landesausstellungs-Region im Bezirk Wiener Neustadt und Neunkirchen.