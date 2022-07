AMS: Beruflicher Wiedereinstieg nach Karenz funktioniert

Werbung

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Bürgermeister Klaus Schneeberger und AMS-Leiter Mevlüt Kücükyasar trafen sich in Wiener Neustadt zu einem Arbeitsgespräch über die aktuelle Arbeitsmarkt-Lage in der Stadt. Im Mittelpunkt: die Situation der Wiedereinsteigerinnen nach der Karenz. Hier zeigt sich eine positive Entwicklung.

Bürgermeister Klaus Schneeberger dazu: „Aus den AMS-Beratungsgesprächen und Vermittlungen geht eindeutig hervor, dass diese Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess für junge Mütter in Wiener Neustadt ganz hervorragend funktioniert. Diese erfreuliche Tendenz bestätigt uns in unserem Weg der Kinderbetreuungs-Offensiven, den wir seit einigen Jahren konsequent gehen. Das betrifft das quantitative Angebot von Kinderbetreuungseinrichtungen ab dem 1. Geburtstag genauso wie die ausgedehnten Öffnungszeiten oder die Akzente, die wir mit der flächendeckenden Ferienbetreuung im Sommer, zu Ostern und in den Semesterferien setzen. Mit der derzeit laufenden ‚Kindergarten-Offensive‘ und der Schaffung von 25 neuen Kindergartengruppen bis ins Jahr 2025 setzen wir diesen Weg im Sinne der Familien weiter fort. Ich bedanke mich beim Land Niederösterreich für die engagierte Partnerschaft, verweise aber auch auf die Arbeitgeber, die ebenfalls ihren Beitrag zu dieser positiven Entwicklung leisten, in dem sie Teilzeit ermöglichen oder vieles anderes mehr.“

Auch Familien-Landesrätin sieht viel positives

„Immer mehr Gemeinden erkennen, dass bei Familien Kinderbetreuung ein wesentlicher Faktor ist, wenn es um Entscheidungen geht, wo sie leben oder arbeiten wollen. Wir werden die Ausbaumaßnahmen im Kinderbetreuungsbereich daher auch in den kommenden Jahren in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden forcieren, um hier Niederösterreich als attraktives Bundesland für Familien zu positionieren. Die von der Statistik Austria veröffentlichten Daten zur Kinderbetreuung (‚Kindertagesheimstatistik‘) zeigen, dass wir in Niederösterreich beim Ausbau der Kinderbetreuung auf dem richtigen Weg sind. Noch nie hatten wir so hohe ausgewiesene Betreuungsquoten wie in der Kindertagesheimstatistik 20221/22. Projekte wie hier in Wiener Neustadt haben Vorbildwirkung und ich freue mich, dass hier so viel für die Familien getan wird “, so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

AMS-Leiter lobt Kinderbetreuungsangebote

„Ein qualitativ hochwertiges und flächendeckendes Kinderbetreuungsangebot unterstützt Eltern dabei, rasch ins Arbeitsleben zurückzukehren oder eine neue Beschäftigung aufzunehmen. Ein gutes Angebot an Kinderbetreuungsplätzen führt auch dazu, dass Frauen nicht nur Teilzeit, sondern auch Vollzeit arbeiten können. Wir haben aktuell 900 arbeitslose Eltern von betreuungspflichtigen Kindern unter 6 Jahren beim AMS Wiener Neustadt. Es ist sehr erfreulich, dass Eltern in Wiener Neustadt relativ leicht einen Betreuungsplatz für ihre Kinder finden können, um sich auf die Arbeitssuche zu konzentrieren. Auch das Angebot an den Randzeiten sowie die Ferienbetreuung erleichtert den Eltern den Einstieg ins Berufsleben. Die Schaffung von 25 neuen Kindergartengruppen bis ins Jahr 2025 ist sehr erfreulich, zumal es die Situation weiter verbessern wird“, unterstreicht Mevlüt Kücükyasar, der Leiter des AMS Wiener Neustadt die Wichtigkeit der Kinderbetreuung für den Arbeitsmarkt.

