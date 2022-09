Arten der Macht bei wortwiege

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Heute, Mittwochabend, findet die erste Premiere der „wortwiege“ für das heurige „Europa in Szene“-Festival statt.

Am Programm steht mit „Coriolanus“ ein selten gespielter Shakespeare, der „eine der gewaltigsten Frauen- und Mutterfiguren seines Werks“ enthält, so die künstlerische Leiterin Anna Maria Krassnigg. Für sie ist „Coriolanus“ ein „gewaltiges Stück über Krieg und Demokratie und darüber, wie Macht auszuüben ist“. Inszeniert wird das Werk über die Geburtsstunde des Populismus von der jungen Regisseurin Azelia Opak (28), Reinhardt-Seminar-Absolventin. Das zweite Stück, unter Regie von Uwe Reichwaldt, „Totentanz“ von Strindberg, feiert am Samstag Premiere.

Dass nach der Stückauswahl der Krieg in der Ukraine ausbrach, hat für Azelia Opak eine „Änderung in der Herangehensweise gebracht. Ich setze auch Musik als handlungstragenden Teil ein, sie unterstützt die Sinnlichkeit der Sprache“, wie sie sagt. Der „Totentanz“ von Strindberg ist „ein psychologisches Kammerspiel um Macht, hat aber auch komische Seiten“, so Anna Maria Krassnigg.

Regisseur Uwe Reichwaldt inszeniert „Totentanz I und II“ gemeinsam als Generationen-übergreifendes Machtspiel, wo die Fehler der Alten von den Jungen wiederholt werden. „Ich möchte mit dem ‚Totentanz’ zeigen, dass wir den Großteil unseres Lebens damit verbringen, Konflikte längst verstorbener Menschen auszutragen, die eigentlich nichts mit uns zu tun haben.“

Nähere Infos zum Programm und Tickets zu den Aufführungen, auch zu den neuen „Reden“ und den „Salons Royales“, gibt es auf der Homepage unter www.wortwiege.at

