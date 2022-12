Ausblick auf 2023: Kultur von Alma bis Zimper

Werbung

Das Kulturprogramm der Stadt für das erste Halbjahr 2023 steht. Und es ist ein interessantes und spannendes Programm, das einen Bogen von Konzerten über Schauspiel und Ausstellungen bis hin zum Kinder- und Familienprogramm spannt.

Die Highlights bilden das „Milch & Honig“-Festival (14. April bis 12. Mai) von und mit Klarinettist Christoph Zimper, die „powered by MÄX“-Konzerte von Voodoo Jürgens (12. Jänner) und Thorsteinn Einarsson (6. Mai), das „Bösendorfer Festival“ (10. Jänner bis 28. Februar) sowie das Theaterfestival „Europa in Szene“ der „wortwiege“ (1. März bis 2. April) und der Auftritt von Maxi Blaha als Alma Mahler (30. Mai).

Jazz am Dach und „BUHAHA“-Karikaturen

Weiters stehen von 11. Mai bis 18. Juni der „Beethoven Frühling“ von und mit Dorothy Khadem-Missagh und „Jazz am Dach“ am 21. und 22. Juni am Programm. Bei den Ausstellungen wird jene von Karikaturist Reini Buchacher (26. Jänner bis 19. Februar) wohl eines der Highlights im Museum St. Peter an der Sperr sein. Dort ist ab 25. März auch die Mitmachausstellung für Familien „Von Kopf bis Fuss“ zu sehen.

Drei hochkarätige Ausstellungen in der Stadtgalerie runden das Programm ab. Infos, was wann wo stattfindet gibt es in einem neuen Folder, der im Museum St. Peter an der Sperr und bei den Infopoints im Alten Rathaus und in den Kasematten aufliegt sowie unter https://www.wiener-neustadt.at/de/kultur-tourismus

