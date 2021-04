Bürgermeister Klaus Schneeberger: „Unsere Infektionszahlen haben sich in den letzten Wochen stetig und massiv verbessert. So liegen wir nunmehr bei der 7-Tages-Inzidenz bei einem Wert von 117,8 und haben nur noch 94 aktuell Infizierte in der Stadt. Für den Land-Bezirk ergibt sich ein ähnliches Bild. Aus diesem Grund freut es mich sehr, dass wir die Ausreisekontrollen am 24. April beenden können.

Eine dementsprechende Verordnung habe ich bereits erlassen. Nachdem der bisherige Erlass trotz der erfreulichen Entwicklung in Wiener Neustadt noch immer kein Ende der Kontrollen ermöglicht hätte, haben wir als Stadt mit Unterstützung des Landes massiv darauf gedrängt, den Erlass so abzuändern, dass es eine Lösung im Sinne der Bürgerinnen und Bürger gibt. Ich bin sehr froh, dass diese Hartnäckigkeit der letzten Tage nun von Erfolg gekrönt ist.“

Zum Erfolg der Ausreisekontrollen hält der Bürgermeister fest: „Ich bedanke mich bei allen Partnerorganisationen, die am Erfolg dieser Maßnahme mitgewirkt haben. In erster Linie gilt mein Dank der Polizei für die äußerst empathische Durchführung der Kontrollen, dem Österreichischen Bundesheer für des Assistenzeinsatz an den Teststandorten, dem Roten Kreuz bzw. der Fachhochschule für das Fachpersonal zur Abnahme der Tests, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Magistrats, sowie der Feuerwehr für die Logistikleistungen.

Nicht vergessen möchte ich aber auch einen Dank an die Bevölkerung, die in dieser schwierigen Zeit sehr diszipliniert agiert hat und so natürlich maßgeblichen Anteil am Sinken der Zahlen hat. Wir halten nun auch weiterhin eine hohe Testkapazität in Wiener Neustadt aufrecht. Ich appelliere an alle, diese zu nutzen und so einen Beitrag zur Überwindung der Pandemie zu leisten.“