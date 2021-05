„Das neue Buch ist ein ausgewachsener Liebesroman“, ist Emily Walton stolz auf ihr drittes Buch „Miss Hollywood – Mary Pickford und das Jahr der Liebe“ (Heyne-Verlag). Bei einem Beitrag über die Villa „Pickfair“ in Hollywood, jenes Haus, in dem Mary Pickford und Douglas Fairbanks alle Berühmtheiten ihrer Zeit empfangen haben, „hab‘ ich Feuer gefangen“, sagt Walton.

Heraus kam ein 544 Seiten starker Roman über eine starke Frau: Mary Pickford. Der Stummfilmstar war in den 1920er Jahren das bekannteste Gesicht in den USA neben Charly Chaplin. Als sie Douglas Fairbanks traf, entbrannte eine große Liebe, von der aber niemand wissen durfte, da beide verheiratet waren und eine Scheidung das Karriere-Aus bedeutet hätte. Also musste die Liebe im Geheimen erblühen.

Das Buch von Emily Walton ist im Heyne-Verlag erschienen. Heyne, Heyne

Doch Mary Pickford war nicht nur der blondgelockte beliebte Schauspielstar, sondern auch ein 1,50 Meter großes Energiebündel, das es in einer Männerwelt bis zur Film-Produzentin brachte und das Studio „United Artists“ mitbegründete.

Die Neustädterin Emily Walton zeichnet in ihrem Buch nicht nur einen Teil der Geschichte dieser Ausnahmekünstlerin nach, sondern lässt auch eine große Ära Hollywoods und den damaligen Glamour New Yorks lebendig werden.

Fitzgerald in Frankreich, Stummfilm in Hollywood

Walton ist gebürtige Engländerin, hat in Wien Germanistik und Journalismus studiert und „seit der Gymnasialzeit ein Faible für die ersten 30 Jahre des 20. Jahrhunderts“. Die Mutter zweier Buben im Kindergartenalter hat bereits zwei Bücher geschrieben, das autobiografische „Mein Leben ist ein Senfglas“, das sich mit den Wurzeln, die man im Leben schlägt, befasst und „Der Sommer, in dem F. Scott Fitzgerald beinahe einen Kellner zersägte“ (Braumüller), ein historischer Roman aus den 1920er- Jahren über einen Sommer in Antibes, wo der Autor berühmte Kollegen wie Hemingway traf. In „Miss Hollywood“ erzählt sie die Liebesgeschichte aus den Perspektiven der Hauptfiguren Mary Pickford und Douglas Fairbanks, die schlussendlich „das erste Celebrity-Couple Hollywoods wurden“.

Entstanden ist das Buch in etwa zwei Jahren Arbeit. Emily Walton: „Die Idee dazu hatte ich etwa drei Wochen vor der Geburt und vor dem Umzug nach Wiener Neustadt. Geschrieben habe ich es immer dann, wenn mein Sohn geschlafen hat.“

Mittlerweile arbeitet sie als zweifache Mutter schon am nächsten Roman, der in den 1930er Jahren in Paris spielt und 2022 herauskommen soll. „Es ist ein schwieriger Spagat zwischen dem Pandemie-Wiener Neustadt heute und dem Paris der 1930er Jahren hin und her zu springen, aber ich genieße es auch, mich gedanklich kurz aus der Realität weg zu denken.“

„Miss Hollywood“ vom Heyne Verlag ist in allen Buchhandlungen und für E-Reader erhältlich.