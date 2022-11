Wr. Neustadt Bibliothek im Zentrum: Von Dürrenmatt bis „Fetzenlaberl“

E in buntes Programm bot die Bibliothek im Zentrum. Der „clubpoesie“ in Person von Max Huber und Horst Hahn las aus dem Werk von Friedrich Dürrenmatt. Die Neustädter Autorin Emily Walton stellte ihr neues Buch „Mademoiselle Oppenheim“ vor (erschienen unter ihrem Pseudonym „Mina König“), zwei Astronomen der „Science Busters“, Astrid Grützbauch und Florian Freistetter , erklärten das All und Andreas Vitasek las Geschichten aus seinem Leben und seiner Zeit mit „Fetzenlaberl“.