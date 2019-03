Mit Start der Landesausstellung wird Michael Mandl von „Mandl‘s Ziegenhof“ in Lichtenegg das Angebot mit seinen Ziegenkäse-Spezialitäten und ausgewählten regionalen Schmankerln von „Sooo gut schmeckt die Bucklige Welt“ und „So schmeckt Niederösterreich“ bereichern. Er bezieht den seit Beginn an regionalen Schmankerln gewidmeten Stand, in dem zuletzt der „Bauernladen“ von Karl Ungerböck untergebracht war.

„‘Mandl‘s Ziegenhof‘ ist ein Vorzeigebetrieb, der hofeigene, frische Bio-Ziegenmilch unter dem Aspekt größter Qualitäts- und Energieeffizienz zu einem mehrfach ausgezeichneten Ziegenfrischkäsesortiment verarbeitet – und damit eine absolute Bereicherung für den Marienmarkt“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger, „im Sinne von ‚Stadt und Land mitanand‘ und der guten Partnerschaft zwischen der Stadt Wiener Neustadt und der Buckligen Welt freue ich mich darüber sehr – zumal gemeinsam mit ‚Reef & Beef‘ und der neuen Gebietsvinothek, die ebenfalls dieser Tage eröffnen, der Marienmarkt pünktlich zum Start der Landesausstellung nun wieder voll belegt ist und einen bunten Mix für Genießerinnen und Genießer bietet.“

Ab Samstag ist es möglich, das exquisite Sortiment auf dem Marienmarkt zu erwerben. Dem Käseschwerpunkt entsprechend werden auch Käsesorten etwa der Schlosskäserei Wolfpassing angeboten. Ganz im Sinne von „Vielfalt & Genuss im Herzen von Wiener Neustadt“ werden zudem ausgewählte regionale Schmankerl von „Sooo gut schmeckt die Bucklige Welt“ und „So schmeckt Niederösterreich“ erhältlich sein. So können die Besucher des Marienmarktes der Tradition folgend auf dem Hauptplatz gustieren und in den vielfältigen kulinarischen Genuss der Buckligen Welt und des Landes eintauchen.