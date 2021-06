Erfolg für die Wiener Neustädter Kriminalpolizei: Sie konnte eine siebenköpfige Einbrecherbande – darunter eine Familie – aus Bulgarien überführen. Der Vater (46) wurde nach einer Fahndung nach Einbrüchen in Kellerabteilen in Wiener Neustadt geschnappt: Anfang März gab es in der Richtergasse, Hallegasse, Neunkirchner Straße und Brodtischgasse Alarm – für das Familienoberhaupt klickten bald die Handschellen. Wie sich später herausstellte, hatten die Einbrecher während ihres „Wochenendes in Wiener Neustadt“ sogar im Hilton-Hotel genächtigt, blieben dort aber die Rechnung schuldig.

Nach der Festnahme begann die Arbeit der Kripo. Schon bald konnten den sieben Einbrechern rund 15 Tatorte nachgewiesen werden. So waren die Täter auch in der Steiermark und im Burgenland aktiv, bei ihren Raubzügen hatten sie es immer auf hochwertige Mountainbikes und E-Bikes in Kellerabteilen abgesehen, die dann in Bulgarien zu Geld gemacht wurden.

Sechs Fahrräder der 31 gestohlenen Fahrräder konnten beschlagnahmt werden – von den anderen fehlt jede Spur. Zwei der Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft. Der Schaden dürfte rund 50.000 Euro betragen.