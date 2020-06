Die NÖN-Exklusiv-Meldung auf nön.at hatte am Sonntag für Aufregung gesorgt: Ein Schüler der 5. Klasse des BG-Zehnergasse (er wohnt in Baden) ist positiv auf Corona getestet worden. Direktor Werner Schwarz bestätigte den Fall gegenüber der NÖN. Der Schüler zeige keine Symptome, so der Schulleiter. Ob der Bursche auch Mitschüler angesteckt hat, ist derzeit unklar, elf Schulkameraden aus seiner Gruppe sind derzeit bis 23. Juni in Heimquarantäne, genauso wie acht Lehrer, die mit dem Schüler in Kontakt standen. „Die Sicherheitskette hat bei uns einwandfrei funktioniert“, betont Werner Schwarz. Der betroffene Schüler dürfte sich in der Familie angesteckt haben, bei seinen zwei Geschwistern im Volksschulalter fielen die Tests negativ aus. Ursprünglich war die Mutter positiv getestet worden, weshalb der Schüler getestet wurde.

Direktor Werner Schwarz kündigte jetzt an, dass alle Schüler – und das sind immerhin rund 1.200 – in der Schule auf freiwilliger Basis einen Corona-Test machen können. Die Anmeldefrist dafür lief bis Dienstagnachmittag, bereits heute, Mittwoch und Donnerstag sind die Test-Teams vor Ort.

Der Schulalltag verlief trotz der Quarantäne der Lehrer in normalen Bahnen, wie mehrere Elternteile gegenüber der NÖN bestätigen. Auch der Informationsfluss seitens der Schulleitung hätte gut funktioniert. Das bestätigt auch die Elternvertretung der betroffenen Klasse in einer Mail an die NÖN: „Wir möchten ein großes Lob an unseren Klassenvorstand und Direktor Werner Schwarz aussprechen. Sie sind sehr um gute Organisation und Kommunikation bemüht und unsere Kinder und wir Eltern fühlen uns in dieser außergewöhnlichen Situation perfekt betreut. Wir wurden sofort nach Bekanntwerden umgehend und ausreichend informiert. Es gibt für uns keinen Anlass zur Sorge. Die Kinder und auch wir Eltern stehen mit dem Klassenvorstand in ständigem Kontakt und die Jugendlichen freuen sich schon, wenn sie wieder in die Schule zurück dürfen.“

Die Corona-Zahlen in der Stadt sind derweil unverändert: In den letzten Wochen sind keine Infektionen zu verzeichnen gewesen. Aktuell sind noch zwei Personen erkrankt.