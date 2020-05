Die NÖN hatte es in den letzten Jahren schon mehrmals berichtet: In der Daimlersiedlung sowie in der angrenzenden Porschesiedlung kommt es immer wieder zu Müllproblemen.

Viele Sammelstellen sind heillos überfüllt, „die Menschen halten sich auch nicht ans Mülltrennen“, ärgert sich eine Mieterin, die der NÖN ihr Leid klagt. In letzter Zeit sei es wieder besonders schlimm gewesen – auch Sperrmüll werde immer wieder abgeladen, so die Frau.

Bei einem Lokalaugenschein der NÖN am Montagvormittag werden die Probleme augenscheinlich: Die Müllinsel vor der Wohnhausanlage Alfred Neubauergasse 4 gleicht einem Schlachtfeld – obwohl schon einiges an Müll abtransportiert wurde. Auch vor der Müllinsel wurde (trotz Verbotsschildern) Sperrmüll abgeladen, das gleiche Bild bietet sich nur wenige Meter weiter beim nächsten Wohnblock.

Das Problem: Das erhöhte Müllaufkommen bzw. die Reinigungskosten werden den Mietern zusätzlich verrechnet – auch das sorgt für Ärger. Die Mieterin wandte sich an die betroffene Genossenschaft Neue Heimat. Dort heißt es: Die Situation werde in den nächsten drei Wochen genauer beobachtet – falls es sich nicht bessert, werde man einen Brief an die Bewohner der Siedlung richten – viel Hoffnung, dass sich auf lange Sicht damit etwas ändert, haben die Mieter allerdings nicht.