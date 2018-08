Wr. Neustadt: Dritter Großbrand in einer Woche .

Erneut Großalarm in Wiener Neustadt. Zum dritten Mal in einer Woche rückte die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt zu einem größeren Brandereignis in der Stadt aus. In der Nacht auf Donnerstag brannte ein Einfamilienhaus im Zehnerviertel. Das Obergeschoß wurde durch den Brand zerstört. Verletzt wurde niemand.