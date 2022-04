Duo Kutrowatz mit speziellem Konzert in Kasematten

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Unter dem Titel ‚Musik für Klavier zu 4 bis 16 Händen‘ gestalten die beiden Virtuosen ein besonderes Konzert: mit zwei Bösendorfer-Flügeln auf einer Bühne inmitten der Neuen Bastei – mit dem Publikum im Kreis sitzend. Ein Novum! Und ein Hörgenuss der Extraklasse, der im Rahmen des Zyklus ‚150 Jahre Musikschule‘ geboten wird. Am Programm stehen Werke wie Franz Liszts Symphonische Dichtung, Astor Piazzollas Tango Nuevo sowie Jazz-Kompositionen von George Gershwin. Das Vorprogramm bestreiten SchülerInnen und LehrerInnen der J. M. Hauer-Musikschule. Wir freuen uns sehr auf dieses musikalische Feuerwerk zum Jubiläum unserer musikalischen Kaderschmiede“, betonen Bürgermeister Klaus Schneeberger, Vizebürgermeister Christian Stocker und Kulturstadtrat Franz Piribauer im Hinblick auf den Klassik-Abend und halten zudem fest, dass sich Wiener Neustadt als Klassik-Hotspot im südlichen Niederösterreich etabliert habe.

Das Konzert findet am 12. Mai 2022 um 19.30 Uhr in den Wiener Neustädter Kasematten statt. Im ersten Teil spielen talentierte SchülerInnen, LehrerInnen und ehemalige StudentInnen der J. M. Hauer-Musikschule Kammermusik für zwei Klaviere zu mehreren Händen unter der Leitung von Raphaela Schober – darunter ausgewählte Werke von Rachmaninov, Debussy, Salamon uvm. Danach zeigt das Duo Eduard und Johannes Kutrowatz im zweiten Teil sein gesamtes Können auf den beiden Flügeln.

Zu den Kutrowatz-Brüdern:

Eduard und Johannes Kutrowatz studierten zunächst am Joseph-Haydn Konservatorium in Eisenstadt Klavier bei Uwe Wolff, dann an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Johannes neben Klavier auch Klarinette (bei Peter Schmidl) und Dirigieren (bei Karl Österreicher), Eduard Schlaginstrumente in all ihren Facetten (bei Richard Hochrainer und Walter Veigl). Den Anstoß zur Beschäftigung mit der Originalliteratur für Klavier zu 4 Händen und für 2 Klaviere gab ihre dortige gemeinsame Lehrerin Renate Kramer-Preisenhammer. Nun unterrichten die beiden selbst schon seit vielen Jahren an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien.

Erste internationale Wettbewerbssporen verdienten sie sich 1986 im italienischen Stresa mit dem 1. Preis in der Sparte Klavierduo. Zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen kamen ab diesem Zeitpunkt hinzu, so unter anderem für beide Brüder der Kulturförderungspreis des Landes Burgenland, der Musikpreis der „Theodor Kery Stiftung“ das Große Ehrenzeichen und das Komturkreuz des Landes Burgenland, sowie der EUROPAN 2017 und 2019 der Franz-Liszt-Ehrenpreis der Klassik-Stiftung Weimar. Johannes Kutrowatz war darüber hinaus Preisträger des internationalen Schubertwettbewerbes 1992 in Graz und erhielt ein Bösendorferstipendium.

