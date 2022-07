Ein Steg spaltet die Stadt

Werbung

Es war einer der größten Aufreger in der Stadt: Der „Sidewalk“, von der Bevölkerung auch „Steg“ genannt. Von „der größte Blödsinn“ bis hin zu „mir gefällt es sehr gut“ war alles dabei. Unter dem damaligen SPÖ-Bürgermeister Peter Wittmann stellte der japanische Installationskünstler Tadashi Kawamata das begehbare Holzkunstwerk auf, das die Besucher rund um den Hauptplatz führte.

„Nur über Kunst, Kultur und Sport kannst du auf eine Stadt aufmerksam machen.“

Nicht nur in der Bevölkerung wurde über die Sinnhaftigkeit des Stegs diskutiert, auch in der Stadtpolitik gingen die Wogen hoch. Peter Wittmann musste sich damals mehr als einmal für den „Sidewalk“ rechtfertigen, der der Stadt damals rund 150.000 Schilling kostete, der „Allzeit Getreuen“ aber auch enorm viel Werbung im In- und Ausland brachte. Für Wittmann stellen der „Sidewalk“ und die dahinterliegende Konzeption einen wesentlichen Teil seiner Ära dar, wie er einmal gegenüber der NÖN meinte: „Nur über Kunst, Kultur und Sport kannst du auf eine Stadt aufmerksam machen. Wir haben das Image der Stadt damit verbessert, wir haben die Stadt zu einer modernen, offenen und weltgewandten Stadt gemacht und es geschafft, dass sich junge Menschen beteiligen.“

