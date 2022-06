Erstes Tauschfest in der Familienkirche Schmuckerau

Werbung

Kleidung, Sport-& Spielartikel gibt es am 25. Juni (11 bis 17 Uhr) beim ersten Tauschfest in der Familienkirche Schmuckerau. Um das Tauschen übersichtlicher zu gestalten, können die Gegenstände auch schon vorher, am 17., 18. und 24. Juni zwischen 16 und 18 Uhr, in der Felbergasse 42 abgegeben werden.

„Alle dürfen sich mitnehmen, was ihnen gefällt und was sie brauchen können. Es wird kein Geld verlangt. Zum Anprobieren der Kleidung werden Umkleidekabinen zur Verfügung stehen“, erklärt Sarah-Maria Macheiner aus dem Veranstaltungsteam. Die Gegenstände sollten in gutem Zustand sein, „das Tauschfest ist nicht dazu da, beschädigte Kleidung und Gegenstände loszuwerden“, betont Macheiner.

Beim Tauschfest gibt es ein Kinderprogramm, ab 13 Uhr gibt es Musik von den „Perlentauchern“, dazu gibt es ein Reparaturcafé für Garten- und Haushaltsgeräte sowie Essen und Getränke. „Es gibt kein Catering. Wir freuen uns über alle, die zum Buffet etwas beitragen wollen“, so Sarah-Maria Macheiner.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.