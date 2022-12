ESSL: Wo Meteorologen für die Zukunft trainieren

Werbung

Vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana flog er vergangene Woche los: Der erste Satellit der neuen Generation von EUMETSAT Wettersatelliten. Nach Abschluss der technischen Vorbereitungsphase soll er ab nächstem Jahr neue Wetterdaten senden. Schon jetzt werden in Kooperation mit dem europäischen Wettersatelliten-Betreiber EUMETSAT Meteorologen aus ganz Europa trainiert, mit den Daten des neuen Satelliten umzugehen – und zwar in Wiener Neustadt, im European Severe Storms Laboratory (ESSL) in der Bräunlichgasse.

"Für sommerliche Hagelunwetter ist die Feuchtigkeit im untersten Kilometer unserer Luftschicht eine besonders wichtige physikalische Zutat."

Mehr als 100 Meteorologen trainieren jährlich im ESSL und testen dabei auch neue Produkte. So soll es mit dem neuen Wettersatelliten unter anderem möglich sein, die Feuchtigkeit der untersten Atmosphärenschicht zu messen. „Für sommerliche Hagelunwetter ist die Feuchtigkeit im untersten Kilometer unserer Luftschicht eine besonders wichtige physikalische Zutat. Aus dieser Schicht kommt das Wasser für das Wachstum der Gewitterstürme. Dazu schickt der Satellit in Zukunft im Abstand von nur zweieinhalb Minuten neueste Daten“, erklärt Alois M. Holzer, Operative Direktor des ESSL. Gerade bei der Entstehung von Unwettern spielt die höhere zeitliche Abtastrate des neuen Satelliten eine wichtige Rolle für rechtzeitige Warnungen: „Wir können in Zukunft im Abstand von wenigen Minuten sehen, wie heftige Gewitter geboren werden und erstmals wird es auch möglich sein, Blitze vom Satelliten aus zu erfassen. Besonders für Gebiete ohne gutes Blitzortungssystem, etwa Meeresgebiete oder weniger entwickelte Staaten, bieten die innovativen Blitzdaten deutlich verbesserte Warnmöglichkeiten“, sagt Holzer.

Der Krumbacher, über 20 Jahre Meteorologe beim ORF, beschäftigt sich seit Kindestagen mit Meteorologie und ist Gründungsmitglied des ESSL. Die gemeinnützige Einrichtung forscht u.a. an der Entstehung von Unwettern, beispielsweise in einem FWF-Projekt gemeinsam mit der ZAMG und dem Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) in England.

