Feuerwehr löschte Brand in Heizkraftwerk .

Zu einem Brand in einer Biomasseheizanlage rückte die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt am Donnerstagnachmittag aus. Durch einen Defekt an einem Förderband dürfte es zu einem Aschestau in einem Hackschnitzelofen gekommen sein. Dadurch wurde eine Halle stark verraucht und ein Brand entstand, der rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte.