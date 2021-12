Führerschein nach Crash mit verletzten weg

Mehrere beschädigte Autos, dazu Verletzte: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Samstagabend auf der Grazer Straße.

Ein 21-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk war dort in das Auto eines Rechtsanwalts (er wurde verletzt) gefahren. Vermutlich war der junge Mann zu schnell dran. In weiterer Folge wurde das Fahrzeug des 21-Jährigen in die nächste Quergasse, die Deutschgasse, geschleudert. Dort rammte es ein geparktes Fahrzeug und beschädigte ein weiteres dort abgestelltes Auto. Der Unfalllenker wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er sich aggressiv verhielt. Da die Polizisten vermuteten, dass Alkohol im Spiel war, wollten sie einen Alkotest machen, den der Mann aber verweigerte. Dem Mann wurde noch im Krankenhaus der Führerschein vorläufig abgenommen, dazu wurde er angezeigt. Die Freiwilige Feuerwehr musste die Autos bergen, die Grazer Straße musste dafür gesperrt werden.