„Jobs mit Sinn und Zukunft“: Neuer Schulzweig in HLW

Das neue Schuljahr brachte der Stadt einen neuen Schulzweig: Die HLW für Sozialmanagement, angesiedelt unter dem Dach der Caritas-Schule in der Grazer Straße. „Ihr habt praktisch eine Jobgarantie, ihr werdet euch nach Abschluss eurer Ausbildung aussuchen können, wo und wie ihr arbeitet“, sagte Caritasdirektor Klaus Schwertner bei der Eröffnungsfeier zu den Studierenden.

„Die vergangenen Jahre haben verdeutlicht: Sozialberufe sind systemrelevant“, so Schwertner: „Die Caritas Schule Wiener Neustadt ist eine punktgenaue Antwort auf den sich abzeichnenden Fachkräftemangel im Sozial- und Pflegebereich.“

100.000 Stellen bis zum Jahr 2030

Studien würden zeigen, dass bis 2030 in ganz Österreich zusätzlich 100.000 Fachkräfte in der Pflege und auch darüber hinaus im gesamten Sozialbereich benötigt werden. Wobei Schwertner einen positiven Aspekt betonte: „Die gute Nachricht lautet: So viele Menschen wie noch nie entscheiden sich für den Beruf im Sozial- und Gesundheitsbereich. Mit dem Fachkräftemangel ist auch eine Riesenchance verbunden: 100.000 zu besetzende Stellen sind 100.000 Arbeitsplätze mit Sinn und Zukunftsgarantie.“

„Die Caritas-Schule ist eine wichtige Institution in unserer Bildungsmetropole, wo vom Kindergarten bis zur Fachhochschule die ganze Plaette vorhanden ist“, so Stadtrat Franz Dinhobl (ÖVP). Heinz Kerschbaumer, Leiter der Bildungsregion 6 (Bezirke Wiener Neustadt und Neunkirchen), will den Gesundheits- und Pflegebereich „offensiv und noch stärker in die Berufsorientierung bringen. Der Caritas-Schule kommt in der Region eine Schrittmacherfunktion zu.“

Die HLW legt den Schwerpunkt auf wirtschaftliche und soziale Inhalte inklusive Praktika und schließt mit einer Matura ab. Der erste Jahrgang setzt sich heuer aus 20 Schülerinnen und zwei Schülern zusammen, „an der Balance können wir noch arbeiten“, sagt Schulleiter Hans Christian Kailich, der auf das große Einzugsgebiet verwies: Drei Erstklässler kommen aus Wiener Neustadt, 13 aus anderen Orten in Niederösterreich, sechs aus dem Burgenland.

Am 21. Oktober (9 bis 16 Uhr), am 2. Dezember (9 bis 14) sowie am 20. Jänner (9 bis 15) gibt es in der Caritas-Schule einen Tag der offenen Tür.

