Junges Duo mit Mega-Song und Top-Musikvideo am Weg nach oben

In der von Gerhard Pacher produzierten mystischen Pop-Ballade, mit der eindringlichen Melodie und zarten Stimme, geht es um eine zerbrochene Beziehung, das Loslassen und Lösen von ihr. Im Video spielen dabei die elfenhaften Freundinnen der Verlassenen eine wichtige Rolle - er wird in den Wald gelockt.

Gedreht wurde die Low Budget-Produktion im April an drei Tagen in den Wäldern von Großschönau im Waldviertel und Bad Fischau im Steinfeld. Die Zusammenarbeit zwischen Regisseurin und Künstlerin hat sich zufällig ergeben: „Lauras Schwester Carmen hat bei einem Kurzfilm, den ich gedreht habe, mitgespielt und eines Tages hat mir Laura eine Sprachnachricht geschickt, ob ich nicht das Musikvideo zu ihrem Song drehen möchte“, erinnert sich die 21-jährige Wiener Neustädterin an den Start der außergewöhnlichen Geschichte.

Die Umsetzung wurde dann gemeinsam gemacht: „Die Ideen mit den Elfen, die ja leicht magisch, ein bisschen auch bösartig sind, haben wir rasch gefunden. Sie helfen ihrer Freundin mit einem Streich, sich vom Gentleman, der ja eigentlich gar keiner ist, loszulösen. Ihm zu zeigen, dass sie ihre eigene Energie wieder gefunden hat und gut ohne den Verlust klarkommt“, erzählen die beiden über das Konzept des Musikvideos. Geschrieben hat die 19-jährige Gramatneusiedlerin den Song übrigens während einer Zugfahrt am Weg in die Heimat, wo sie sich nach wie vor sehr gerne aufhält und in der Natur zur Ruhe kommt und ihre Kraft schöpft: „Die Zeilen und die Melodie gingen mir dabei extrem rasch von der Hand. Innerhalb eines Tages war das Lied fertigstellt“, erzählt sie im Gespräch mit der NÖN.

Auch in Werbung und im Burgtheater im Einsatz

Aktuell studiert Diego, die Halbspanierin und Halbslowakin ist, an der Wiener Filmacademy und war auch heuer schon im Burgtheater in der Rolle der „Alisa“ in „Drei Winter“ zu sehen. Vielen wird ihr Gesicht aber auch aus der Bipa-Werbung, wo sie mitwirkte, bekannt sein. Vor kurzem spielte sie im Dreh einer ORF und ZDF-Koproduktion in einer Episodenrolle mit und ab Herbst ist sie in der Hauptrolle der Youtube-Serie „In the Eye of“ zu sehen.

Aber auch musikalisch tritt das Multitalent gehörig aufs Gaspedal: „Ich arbeite gerade an einem Flamenco inspirierten Song, der ab Herbst erscheinen wird und auch eine Unplugged-Version von ‚Gentleman‘ steht kurz vor der Veröffentlichung.“ Diesen wird es übrigens genauso auf allen gängigen Musikstreamingplattformen zum Hören geben wie die Originalversion, die bereits Anfang August erschienen ist. In den nächsten Wochen wird versucht, mit dem Song auch bei Radiostationen Gehör zu finden und dort in den Playlists zu landen.

Laura Diego als Julia im Musical ,,Romeo & Julia" aus dem Jahr 2022. Foto: Margit Salti

Doku über Vier-Haubenkoch im Kasten

Timea Fidler, die sich seit dem 12. Lebensjahr mit dem Schreiben und Verfassen von Drehbüchern beschäftigt und seit dem Vorjahr an der School auf Audio Engeneering in Wien studiert, hat aktuell ihren Kurzfilm „Woole Gathering“ fertigstellt und bei Festivals eingereicht. Darin geht es „ums Tagträumen, sich dem Fluss des Lebens hinzugeben und darauf zu vertrauen, dass alles so kommt, wie es kommen soll!“, gibt die Regisseurin und Drehbauautorin einen Einblick.

Demnächst wird sie auch ihre Kurzdoku über den bekannten österreichischen Vier-Haubenkoch Vitus Winkler, die im Frühjahr gedreht wurde, präsentieren. Arbeitstechnisch sieht Fidler ihren Schwerpunkt in naher Zukunft im Bereich des Feature-Films: „Ich will Botschaften in die Welt schicken, die Veränderung im Individuum bewirken, aber auch zu einem bewussteren Umgang mit Menschen und sich selbst führen“, lautet dabei das ambitioniert Ziel.