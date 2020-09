Von Donnerstag bis Samstag (18 bis 22 Uhr) präsentieren insgesamt zwölf Jungwinzer und Winzerinnen aus der Thermenregion ihre Weine am „Vino Neustadt“ Stand am Marienmarkt. „Es gilt die neuesten Trends zu erfahren und sich mit anderen Wein-Liebhabern über die persönlichen Favoriten auszutauschen“, erklärt Veranstalter Martin Reinelt. Die Weinmacher werden den Besuchern dabei Rede und Antwort stehen.

Am Donnerstag sind Julia und Reinhard Herzog sowie die „SchwerführerInnen“ vor Ort, am Freitag Christoph Fingerlos, Lukas Döller, Josef Wölflinger und Franzi Breitenecker. Am Samstag kommen Martin Frühwirth, Johanna Schup, Christof Reischer und Simon Buchar. Kostenpunkt: 25 Euro inklusive Wertgutschein. Die NÖN verlost ein Verkostungspaket: Einfach ein E-Mail an redaktion.neustadt@noen.at mit dem Kennwort „Wein“ schicken, Name, Telefonnummer und Anschrift nicht vergessen.