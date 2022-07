Katze drei Tage vermisst: Feuerwehr rettete Stubentiger von Dach

Werbung Den Sommer genießen Anzeige Ein Besuch in der Therme Bük lohnt sich

Das Tier war bei seiner Rettung am Donnerstag bereits durch die Hitze geschwächt und ließ sich von den Feuerwehrleuten Christian und Michael problemlos einfangen. Wieder am Boden angekommen wurde der Stubentiger mit einer Schale Wasser versorgt und an den erleichterten Besitzer übergeben.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.