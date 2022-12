Kinderbetreuung neben Ärztehaus in Martinsgasse

Werbung

Im kommenden Jahr soll, wie berichtet, in der Martinsgasse ein neues Ärztezentrum entstehen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde nun die Teilung des Grundstücks, das in der Kurve zu Beginn der Martinsgasse liegt und direkt an den ÖGB-Parkplatz angrenzt, beschlossen: Der vordere Grundstücksteil mit 1.695 m² ist für das Gesundheitszentrum samt Wohnungen gedacht. Auf dem hinteren Grundstücksteil mit 560 m² soll eine neue Tagesbetreuungseinrichtung geschaffen werden. Bis Mai 2023 soll dafür ein Planungs- und Machbarkeitskonzept vorliegen.

„Mit der Tagesbetreuungseinrichtung setzen wir einen Akzent in der Kleinkindbetreuung“, sagte ÖVP-Bildungsstadtrat Philipp Gruber in der Gemeinderatssitzung.

Sechs Ordinationen, zwölf Wohnungen

Das gesamte Projekt sei „für die innerstädtische Entwicklung von besonderer Bedeutung“, betonte ÖVP-Infrastrukturstadtrat Franz Dinhobl. „Der Standort mitten in der Stadt gelegen ist genial“, meinte SPÖ-Bautenstadträtin Pamela Felgenhauer: „Ich plädiere dafür, dass wir darauf achten, dass es ein Ärztezentrum wird mit Kassenärzten und nicht mit Wahlärzten, weil sich nicht jeder einen Wahlarzt leisten kann.“ Das Gesundheitszentrum soll aus sechs Ordinationen und zwölf Wohnungen bestehen.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.