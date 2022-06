Konferenz der Flugpolizei: Eine sichere Sache

Werbung

Das Innenministerium und Airborne Technologies luden zur internationalen Police Aviation Conference in die Civitas Nova.

Am Flugplatz kamen drei Tage lang u.a. Exekutivkräfte aus Großbritannien, Tschechien, Dänemark, Ungarn, Litauen, Luxemburg, Slowenien, der Türkei und natürlich Österreich zusammen. „Die Konferenz bringt Experten aus der ganzen Welt zusammen. Wir nützen diese Gelegenheit natürlich, um die Kontakte in der Polizeiluftfahrt zu pflegen, neuen Bedarf zu evaluieren sowie unsere Entwicklungen und Produkten zu präsentieren“, sagt Wolfgang Grumeth, Gründer und Geschäftsführer von Airborne Technologies. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Systemintegratoren für Flugzeuge mit Fokus auf Mess-, Video und Sensortechnik. Die Überwachung mit High-Tech-Kamera- und Messtechnologie aus der Luft gewinnt international zunehmend an Bedeutung.

Die slowenische Polizei, die seit 2016 das Airborne Linx System in Verwendung hat, schloss im Rahmen der Konferenz einen neuen Auftrag mit dem Unternehmen ab. „Eine schöne Bestätigung für uns“, sagt Wolfgang Grumeth.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.