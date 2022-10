Konzert im Museum: Solo für „Wiener Oboe“

Sie ist erst 27 Jahre alt und als Solo-Oboistin international sehr erfolgreich. Katharina Hörmann ist gebürtige und „seit kurzem wieder“ Neustädterin und spielt am 9. Oktober (11 Uhr) im Museum St. Peter an der Sperr eine Matinee mit der Pianistin Adela Liculesc. Mit acht Jahren begann sie in der Musikschule bei Gerlinde Sbardellati auf ihrer „Wiener Oboe“ zu spielen.

Diese ist dünnwandiger als herkömmliche Instrumente und besticht durch ihren besondern Klang. Mit 15 wurde Hörmann in den Vorbereitungslehrgang der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien aufgenommen und ein Jahr später begann sie dort zu studieren. Daneben maturierte die Neustädterin am Gymnasium Zehnergasse. 2015 gewann sie den „Casinos Austria Rising Star Award“ und machte so auf die „Wiener Oboe“, die im solistischen Bereich eher selten gespielt wird, aufmerksam. Letztes Jahr wurde sie „Featured Artist der Jeunesse“, da, „durfte ich von Jänner bis Juni 50 Konzerte in Österreich spielen“.

Bei der Matinee spielt Hörmann „alle meine Favoriten, denn ich komme nach vielen Jahren für ein Konzert heim, da will ich meine besten Stücke präsentieren“.

