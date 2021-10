Krebs als Beifahrer: Brustkrebsaktivistin über unheilbare Krankheit

Mit 38 Jahren, im Jahr 2013, bekam Claudia Altmann-Pospischek die Diagnose metastasierter Brustkrebs – chronisch und unheilbar. Der Arzt gab ihr noch zwei Jahre zu leben.

„Nach der Diagnose habe ich vor meinem geistigen Auge die Kalenderblätter abgezupft und irgendwann waren nicht mehr viele da“, sagt Altmann-Pospischek. Dann kam der zweite Jahrestag: „Das war der Moment, in dem ich entschied, mein Leben umzustellen, denn gestorben bin ich – gefühlt – in diesen zwei Jahren.“ Sie wollte sich wieder auf das Leben konzentrieren – und feierte dieses Jahr ihren 8. Überlebenstag.

Gesicht und Stimme einer Krankheit

Durch ihren Blog „Claudias Cancer Challenge“, der anfangs für Angehörige gedacht war, wurden viel mehr Leute auf sie aufmerksam, die selbst an Brustkrebs erkrankt waren oder jemanden mit der Diagnose kannten. Sie wurde zur Mutmacherin: „Ich hab viele Aspekte des metastasierten Brustkrebs aufgegriffen, das ist dann immer besser gelaufen und ich wurde zu Interviews eingeladen.“ Wichtig war ihr von Anfang an, das Thema in die Mitte der Gesellschaft zu bringen.

„Viele sagten, sie möchten nicht im Vordergrund stehen und ich habe gesagt: Es ist jetzt meine Aufgabe – wenn ich Gesicht und Stimme dieser Krankheit sein kann, dann bin ich’s“, erzählt die Brustkrebsaktivistin über die Anfänge. Seit 21 Jahren an ihrer Seite: ihr Mann Peter, ihr Fels in der Brandung. Sie initiierte ihre Meta-Mädels-Treffen und arbeitet viel mit der Krebshilfe zusammen. Besonders stolz ist sie auf ihre dreifärbige „Pink Ribbon“-Brosche, für die sie auch Ideengeberin war, und die die Dimensionen der Erkrankung verdeutlicht.

Um das Thema noch mehr ins Bewusstsein zu rufen, entstand mit Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig die Wanderausstellung „Krebs & Kraft“. Gezeigt werden Krebspatienten an ihren Kraftplätzen. Von 25. Oktober bis 2. November macht sie in der Merkurcity Station.